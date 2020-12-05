انت الان تتابع تفاصيل خبر القبض على رجل الأعمال سيد السويركي مالك محلات التوحيد والنور وحبس صفوان ثابت مالك شركة جهينة 15 يوم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قامت أجهزة الأمن المصرية بالقبض على مالك محلات التوحيد والنور رجل الأعمال الشهير سيد رجب السويركي وجاء القبض عليه من أجل التحقيق معه في بعض التهم المنسوبة إليه وأبرزها تمويل جماعة إرهابية والإنضمام إلى جماعة إرهاربية، كما صدر قرار بحبس السويركي 15 يوم على ذمة التحقيقات.

القبض على مالك محلات التوحيد والنور وحبس مالك شركة جهينة 15 يوم

ويذكر أن محكمة الجنح قد برأت رجل الأعمال السويركي قبل ذلك عام 2015 بعد اتهامه بإهانة علم مصر ووضعه على الأحذية التي يتم بيعها في محلاته، وفي عام 2002 اتهم السويركي بالجمع بين 5 زوجات في وقت واحد واتهم بتزوير قسائم الزواج والطلاق بمساعدة مأذون شرعي.

ويأتي خبر القبض على مالك محلات التوحيد والنور بعد صدور قرار منذ قليل بحبس رجل الأعمال صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة 15 يوم على ذمة التحقيقات في تهمة تمويل جماعة إرهابية ومشاركة جماعة تم تأسيسها على خلاف القانون.

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كما تم اتهام رجل الأعمال صفوان ثابت مالك شركة جهينة الشهيرة بالدعوة إلى التظاهر بدون تصريح بمشاركة جماعة إرهابية، بالإضافة إلى اتهامات أخرى، ولم يتم الإعلان عن أي تفاصيل أخرى حتى الآن.