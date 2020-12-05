كشفت وكالة الأنباء السوانية، السبب الرئيسي لوفاة الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان الذي تولى رئاسة فرنسا من عام 1974 حتى 1981 والذي توفي عن 94 عاماً جراء إصابته بفيروس كورونا.
وقالت وزارة الخارجية السودانية، إنه توفي بعد حياة مديدة شهدت اسهامات عديدة له في بلده وفي تعزيز وحدة السياسة الأوروبية والاتحاد النقدي الأوروبي وتحقيق التكامل الأوروبي والانفتاح نحو العالم.
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واعبرت الخارجية السودانية، الراحل الأب المؤسّس لمجموعة الدول الصناعية السبع.
وأعربت الوزارة عن تعازيها لأسرة الراحل وللشعب الفرنسي الصديق و للحكومة الفرنسية.
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