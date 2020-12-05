كيف جمعت تنسيقية شباب الأحزاب بين الفكر اليساري والسلفي على طاولة واحدة ؟

كيان شبابي تأسس بناءً على رغبة مؤسسية تسعى إلى تحديث الحالة السياسية وضخ دماء شابة، تضم أكثر من 25 حزبًا سياسيًا من مختلف الأطياف والأيدلوجيات السياسية، فنجد أن تنسيقية شباب الأحزاب تضم الفكر اليساري ممثلًا فى حزب التجمع، والفكر اليميني ممثلًا في حزب النور الذي يعتبر ذو مرجعية إسلامية سلفية.

لكن التساؤلات تعددت حول كيفية التوافق والتفاهم بين تلك التيارات السياسية المختلفة؟، وكيف يمكن المخاطرة بهؤلاء في تجربة شبابية جديدة، من المفترض أنها بداية الإصلاح السياسي في مصر.

قالت النائبة مارسيل سمير صدقي عضو تنسيقية شباب الأحزاب، وعضو مجلس النواب، إن التنسيقية تجربة كلها حماس وابتكار وشغل، منذ أن تأسست في 2018، ونحن نعمل كأننا «خلية نحل».

وأضافت مارسيل لـ«تحيا مصر»، أن التنسيقية تضم تيارات سياسية وفكرية مختلفة من أقصى اليسار لأقصى اليمين ممثلًا في حزب النور، إلا أن النقاش بيننا قائم على الاحترام، وهو ما يجعلنا نتفاهم مع بعضنا البعض.

وأشارت عضو تنسيقية شباب الأحزاب، :« هناك خط يوحدنا جميعًا وهو مصلحة الوطن، على الرغم من وجود مناظرات سياسية طول الوقت إلا أننا قادرين على تقبل التنوع الفكري والسياسي».

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