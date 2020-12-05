كيف جمعت تنسيقية شباب الأحزاب بين الفكر اليساري والسلفي على طاولة واحدة ؟

كيان شبابي تأسس بناءً على رغبة مؤسسية تسعى إلى تحديث الحالة السياسية وضخ دماء شابة، تضم أكثر من 25 حزبًا سياسيًا من مختلف الأطياف والأيدلوجيات السياسية، فنجد أن تنسيقية شباب الأحزاب تضم الفكر اليساري ممثلًا فى حزب التجمع، والفكر اليميني ممثلًا في حزب النور الذي يعتبر ذو مرجعية إسلامية سلفية.
لكن التساؤلات تعددت حول كيفية التوافق والتفاهم بين تلك التيارات السياسية المختلفة؟، وكيف يمكن المخاطرة بهؤلاء في تجربة شبابية جديدة، من المفترض أنها بداية الإصلاح السياسي في مصر.
قالت النائبة مارسيل سمير صدقي عضو تنسيقية شباب الأحزاب، وعضو مجلس النواب، إن التنسيقية تجربة كلها حماس وابتكار وشغل، منذ أن تأسست في 2018، ونحن نعمل كأننا «خلية نحل».
وأضافت مارسيل لـ«تحيا مصر»، أن التنسيقية تضم تيارات سياسية وفكرية مختلفة من أقصى اليسار لأقصى اليمين ممثلًا في حزب النور، إلا أن النقاش بيننا قائم على الاحترام، وهو ما يجعلنا نتفاهم مع بعضنا البعض.
وأشارت عضو تنسيقية شباب الأحزاب، :« هناك خط يوحدنا جميعًا وهو مصلحة الوطن، على الرغم من وجود مناظرات سياسية طول الوقت إلا أننا قادرين على تقبل التنوع الفكري والسياسي».
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فيما قالت مرثا محروس عضو تنسيقية شباب الأحزاب عن حزب حماة وطن، إن التنسيقية هي الكيان الذي نُردده بروح واحدة، إيمانًا منا أن التنسيقية هي الكيان والمحرك الرئيسي.
وأضافت" مرثا" لـ«تحيا مصر»، أن التنسيقية هي التي حركت المياه الراكدة في الأحزاب السياسية، خاصة أن السياسية المصرية مليئة بالكوادر السياسية القادرة على خلق التنوع الفكري والسياسي بداية بالأحزاب العريقة بالوفد والتجمع وحماة وطن وغيرها من الأحزاب.
وأشارت إلي أن الحياة السياسية كانت تعاني الركود إلي أن تأسست تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، خاصة أن التنسيقية جاءت لتضم تحت مظلتها العديد من الكوادر السياسية الشابة، موضحة أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين يجتمع على طولتها أكثر من 25 حزب سياسي.
وتابعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب:« من المعروف والمُعلن أن أي حزب سياسي هو يسعى دائمًا للوصول إلي السلطة»، مستطردة ، أنه حينما يجتمع 25 رغبة سياسية في الوصول إلي السلطة على مصلحة واحدة وهي مصلحة الوطن، فهي توليفة عجيبة، وهو الأمرالذي جعلنا قادرين على جلوس ثلاث أحزب مختلفة الأيدلوجية على طاولة واحدة.
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بينما قالت النائبة رشا أبو شقرة، تنسيقية شباب الأحزاب،و عضو مجلس النواب، إن تنسيقية شباب الأحزاب فكرة طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في إحدى مؤتمرات الشباب، حينما أكد على ضرورة إثراء الحياة السياسية بالشباب، خاصة أن قبل هذه الفترة كان الشباب يعاني من التهميش على كافة الأصعدة، والمجالات.
وأشارت النائبة رشا، إلي تنسيقية شباب الأحزاب تضم مختلف الأيدلوجيات الفكرية، علاوة على ضم أعضاء مستقلين لا ينضموا للأحزاب، موضحة أن كل شاب ينضم للتنسيقية هو كادر في مجاله ليس فط على نطاق العمل السياسي ولكن على نطاق العمل الأكاديمي أيضًا.
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