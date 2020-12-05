أحمد موسى: قطر كيان إرهابي.. وموقفي من الدوحة لم يتغير منذ 1999

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بتطوير ميدان التحرير قائلا : « مصر وجدت ثم جاء العالم، تحن حضارة 7 آلاف سنة». وتساءل موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «ماذا تمثل قطر ؟ قطر لا شئ سوى دولة ترعى الإرهاب». وتابع «قطر كيان إرهابي، واللي عايز روح يطبلها يطبل، الدوحة تمول الإرهاب والخراب وتعمل ضدي بلدي». إقرأ أيضًا.. السعودية تبحث مع الداخلية البريطانية موضوعات ذات اهتمام مشترك

وأكمل موسى «لن نصدق أي كلام لحكام قطر، وموقفي الشخصي من الدوحة لم يتغير منذ عام 1999»، معلقا «أدفن الأول قبل ما أغير موقفي وكلامي عن قطر».

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