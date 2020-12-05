أسباب إلقاء القبض على سيد السويركي مالك التوحيد والنور (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على سيد السويركي، مالك محلات التوحيد والنور.

وتابع موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «السويركي يمول جماعة الإخوان الإرهابية، ولا يوجد فارق بينه وبين صفوان ثابت»، مشيرا إلى أن محمود عزت، أحد قيادات الجماعة الإرهابية اعترف في التحقيقات بعد إلقاء القبض عليه عن عدد من العناصر التي تمول الجماعة الإرهابية.

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وأوضح أن أول جلسة لمحاكمة الإرهابي محمود عزت ستكون يوم 19 ديسمبر.