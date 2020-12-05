أحمد موسى: مشروعات الطرق الجديدة توفر 10 ألاف فرصة عمل

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بمشروعات إنشاء وتطوير الطرق في مصر، مشيرا إلى أنه يتم إنشاء مراكز خدمات على كافة الطرق والمحاور.

وأوضح موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن مشروعات الطرق توفر فرص عمل تصل إلى 10 آلاف فرصة.

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