أحمد موسى: مشروعات الطرق الجديدة توفر 10 ألاف فرصة عمل

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بمشروعات إنشاء وتطوير الطرق في مصر، مشيرا إلى أنه يتم إنشاء مراكز خدمات على كافة الطرق والمحاور.
وأوضح موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن مشروعات الطرق توفر فرص عمل تصل إلى 10 آلاف فرصة.
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وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد مشروعات الشبكة القومية للطرق والمحاور بمحافظة القاهرة والجيزة.
وناشد موسى قائدي السيارات بالالتزام بالسرعة المحددة على كافة الطرق قائلا: «بحذركم من المخالفات عشان أنتم حبايبي».
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