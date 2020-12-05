المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ينعي رئيس مجلس الدولة الأسبق

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقية عزاء لأسرة المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، والذى وافته المنية اليوم سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما تقدم بالنعي أيضًا، الفقيد الراحل كلًا من المستشار بهاء الدين أبو شقة والنائبة فيبي فوزي وكيلا المجلس.

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ونعي كذلك المستشار محمود اسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، ونائبه المستشار عمرو يسري داعين الله سبحانه وتعالى أن يدخله فسيح جناته.