قيادات الحزب الأبرز فى مصر يجيبون على سؤال.. هل حصد مستقبل وطن الأغلبية داخل البرلمان بالمال؟

«المال السياسي» .. جملة تكررت كثيرًا في الشارع المصري، أثناء الاقتراع على انتخابات مجلسي الشيوخ والبرلمان، فالمصريون يرددون أن الفلوس هي ما أتت بالنواب على مقاعدهم، وهي ما تحكمت في النتائج النهائية للانتخابات.

الأقاويل سالفة الذكر جعلتنا نسأل أعضاء مجلسي الشيوخ والبرلمان عن حزب مستقبل وطن، باعتباره الحزب الأكثر تواجدًا في الشارع المصري، والذي حصل علي 262 مقعد في برلمان 2021 حتي الآن.

البعض حاول تعويض النقص الذي لديه بتشوية حزب مستقبل وطن



بدوره قال النائب أشرف رشاد، النائب الأول لحزب مستقبل وطن، وعضو مجلس النواب، إن المال السياسي ليس ظاهرة مرتبطة بعصر أو مكان، ويستخدم من قديم الأزل وليس مرتبط بمكان أو زمان أو بالدول الشرقية والغربية، حتى الانتخابات الأمريكية الأخيرة شاهدنا تبادل اتهامات بين المرشحين باستخدام المال السياسي.

وأوضح النائب أشرف رشاد لـ«تحيا مصر»، أنه طبقًا للعقل والمنطق لم يحدث أن استخدم حزب مستقبل وطن المال السياسي خلال انتخابات مجلس النواب الجارية.

وأشاف" رشاد " :« حزب مستقبل وطن يتواجد في الشارع منذ ثلاث سنوات، ولديه قواعد ومبادرات إنسانية وتواجد في كل مكان وليس من العقل والمنطق أن تفسد هذا».

وتابع :« البعض حاول تعويض النقص الذي لديه بتشوية حزب مستقبل وطن» .

اقرأ أيضًا: فيديو وصور..كيف رد أشرف رشاد على اتهامات استخدام مستقبل وطن للمال السياسى بالانتخابات؟



فيما قال النائب علاء عابد عضو مجلس النواب، إن الشعب المصري لايمكن شراءه بالمال، والناس أصبحت على درجة من الوعي تحول دون تلقيهم أموال لانتخاب مرشح، مضيفا بسخرية: ماذا تنتظر من خصمي في الانتخابات، الطبيعي أن يبحث عن كل مايمكن أن يؤثر علي ويقلل حظوظي ويثير الشائعات حولي، ولا حجة أقوى من استخدام المال السياسي.

وأضاف عابد لـ«تحيا مصر»:« بكل مانؤديه للناس قبل الانتخابات وبعدها ومنذ سنوات طويلة، ليس في أي احتياج لأن يقوم برشوة الناس خلال ساعات الانتخابات»، موضحا لو كنا بتوع مال سياسي ماكناش عملنا المبادرات والفعاليات التي لاحصر لها لصالح المواطنين.

وتابع عابد: «سر نجاح مستقبل وطن في قراءته لاحتياجات الشارع، ولذلك فإننا نقوم بشكل كامل على تبرعات الأعضاء والاشتراكات الداخلية، نحن ندعم الدولة ولسنا مدعومين منها بأي شكل، والقارئ لقسمات وجه عابد في هذه اللحظة ولغة جسده، يدرك مدى الأريحية التي يتحدث بها انطلاقا من صراحة متناهية في الرد والدفاع».

اقرأ أيضًا: علاء عابد: استخدام الخصوم شبهة المال السياسي ضد مستقبل وطن منطقي



بينما قال محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، إن الجميع مسؤول عما وصل إليه المجتمع المصري فيما يتعلق بالمال السياسي واستخدام الأموال في العملية الانتخابية، وهذه المشكلة تتعلق طبيعة الحال بالأحزاب السياسية، والمجتمع المدنى، والمنظمات الحقوقية، إضافة إلي دور أعضاء مجلس النواب، والشيوخ.

وأضاف النائب محمود بكري في لـ« تحيا مصر»، :« تسألت كثيرًا عن الدور التوعوي للأحزاب السياسية، على الرغم من موجود أكثر من 100 حزب سياسي»، لافتًا إلى دور الوزارات في التواصل مع الشباب في الجامعات.