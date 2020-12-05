رئيس شعبة المخابز عن استخدام الغاز في الأفران: خلى طعم رغيف العيش زي البقلاوة

قدم عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على قرار تحويل عمل المخابز بالغاز الطبيعي بدلا من السولار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الغاز الطبيعي أصبح متوفرًا لأصحاب المخابز بعد وجود صعوبة في بعض الحالات للحصول على السولار في السابق خاصة في محطات البنزين، كما أن سعره كان مرتفع للغاية على أصحاب المخابز.

وكشف عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، أن الدولة تقوم بتوفير سبل الراحة إلى أصحاب المخابز، كما أن استخدم الغاز الطبيعي يوفر لأصحاب المخابز ماليًا كما أنه صديقًا للبيئة.

وأشار رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية إلى أن استخدام الغاز الطبيعي سوف يعمل على تحسين طعم رغيف الخبز، ويعمل على التسوية الجيدة لرغيف الخبز وتجعله مثل «البقلاوة».

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وأوضح عطية حماد أنه هناك إمكانية تقسيط تحويل المخابز من السولار إلى الغاز الطبيعي.