وظائف بنك CIB الجديدة.. التفاصيل ورابط التقديم مباشر

نستعرض وظائف بنك CIB الجديدة والشروط المحددة للوظيفة، فضلاً عن رابط التقديم حيث يواصل الكثير من الشباب رغبتهم في التقديم على وظائف بنك CIB في مختلف المحافظات لضمان رواتب مجزية ومكانة اجتماعية.



نوع الوظيفة Credit Coordinator.

المهام التي يقوم بها، يقوم بتنظيم المستندات بشكل صحيح وإنهاء المعاملات اليومية وإجراء مكالمات هاتفية مع العملاء المتأخرين