120 طبيب واستشاري و25 أجنبي يشاركون في مؤتمر قسم الطب الطبيعي بجامعة عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس، فاعليات المؤتمر السنوي الخامس عشر لقسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل بكلية الطب، بحضور اللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور محمود الطيب الرئيس الفخري للمؤتمر.

حاضر في المؤتمر أكثر من 25 استشاري و خبير أجنبي بالإضافة إلى المحاضريين المصريين وقد تم اعتماده دوليا بحصوله علي 38 ساعه معتمدة من مركز الاعتماد الأـمريكي "الأمريكان بورد".

وقالت الدكتورة منى السباعى، رئيس قسم الطب الطبيعي بجامعة عين شمس، ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر الذي عقد عبر الإنترنت يهدف بصفة أساسية إلى إلقاء الضوء ومناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه المرضي ودراسة إمكانية تطبيقها والاستفادة منها وصولا لرسم رؤي مستقبلية لرفع مستوي الجودة والكفاءة العلاجية، وذلك عن طريق أحدث ما توصل له العلم في مجالات الروماتيزم والتأهيل وأفضل طرق التشخيص والعلاج، وذلك من خلال المحاضرات والمناقشات و تبادل الآراء والخبرات الإكلينيكية المختلفة والتعرف على آخر التوصيات العالمية.

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