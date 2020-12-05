120 طبيب واستشاري و25 أجنبي يشاركون في مؤتمر قسم الطب الطبيعي بجامعة عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس، فاعليات المؤتمر السنوي الخامس عشر لقسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل بكلية الطب، بحضور اللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور محمود الطيب الرئيس الفخري للمؤتمر.
حاضر في المؤتمر أكثر من 25 استشاري و خبير أجنبي بالإضافة إلى المحاضريين المصريين وقد تم اعتماده دوليا بحصوله علي 38 ساعه معتمدة من مركز الاعتماد الأـمريكي "الأمريكان بورد".
وقالت الدكتورة منى السباعى، رئيس قسم الطب الطبيعي بجامعة عين شمس، ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر الذي عقد عبر الإنترنت يهدف بصفة أساسية إلى إلقاء الضوء ومناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه المرضي ودراسة إمكانية تطبيقها والاستفادة منها وصولا لرسم رؤي مستقبلية لرفع مستوي الجودة والكفاءة العلاجية، وذلك عن طريق أحدث ما توصل له العلم في مجالات الروماتيزم والتأهيل وأفضل طرق التشخيص والعلاج، وذلك من خلال المحاضرات والمناقشات و تبادل الآراء والخبرات الإكلينيكية المختلفة والتعرف على آخر التوصيات العالمية.
إقرأ أيضًا.. السعودية تبحث مع الداخلية البريطانية موضوعات ذات اهتمام مشترك
وأضافت أن المؤتمر شارك فيه ما يزيد عن ١٢٠٠ طبيب واستشاري أوصي بضرورة الاهتمام بالتشخيص والعلاج المبكر للأمراض الروماتيزمية المختلفة مثل الروماتويد المفصلي، الذئبة الحمراء، النقرس، التيبس المناعي للعمود الفقري، الصدفية وهشاشة العظام لتفادي حدوث مضاعفات تلك الأمراض و السيطرة عليها في مراحلها الأولى مع استعراض شامل لتلك الطرق بحيث لا يقتصر علي التحاليل المعملية فقط ولكن للأعراض الاكلينيكية أيضا.
وأضافت السباعي، أن فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر تضمنت عرض كل ما هو جديد في مجال رسم العضلات وسرعة توصيل العصب وكذلك الموجات فوق الصوتية التشخيصية للأعصاب والعضلات مع عرض لبعض الحالات المعقدة في جلسة ثرية شملت مناقشة علمية بين ثلاث خبراء مصريين وأخريين أجانب والتي أثارت جدلا بين الأطباء مع وضع خطة علمية لمناقشة التحديات والصعوبات التي نواجها في هذا المجال.
وتابعت: "أما جلسات رسم الأعصاب فشملت عرض حي من الولايات الأمريكية المتحدة لطرق إجراء رسم الأعصاب الغير تقليدي، كما ناقش اليوم الرابع للمؤتمر أهمية التأهيل لمرضى الجلطات الدماغية باستخدام جهاز التنبية المغناطيسي للمخ والأعصاب الطرفية وكذلك تأهيل مرضى عسر البلع بمشاركه خبراء من اليابان ووضع آليات لاستخدام هذا الجهاز والذي كان لقسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل كلية الطب جامعة عين شمس السبق في استقدامه واستخدامه في مجال التأهيل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 120 طبيب واستشاري و25 أجنبي يشاركون في مؤتمر قسم الطب الطبيعي بجامعة عين شمس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.