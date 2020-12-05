أسامة الأزهري يعزي شيخ الأزهر في وفاة زوجة شقيقه الأصغر

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أحمد جودة - القاهرة - تقدم الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية أحد علماء الأزهر الشريف بخالص العزاء للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وإلى شقيقه الشيخ محمد الطيب في وفاة زوجة شقيقة المرحوم الشيخ الطيب محمد الطيب.

وقال الأزهري في بيان له: أتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، وإلى شقيقه فضيلة الشيخ محمد الطيب، وإلى كل الأسرة الكريمة، في وفاة زوجة شقيقه المرحوم الشيخ الطيب محمد أحمد الطيب الحساني، داعين الله جل جلاله أن يحسن العزاء، وأن يتغمد الفقيدة الكريمة بواسع رحمته، وأن ينزل الصبر والسكينة على قلوب الاهل الكرام، وإنا لله وإنا إليه راجعون.