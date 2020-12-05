نتيجة الشوط الأول لنهائي كأس مصر.. تعادل سلبي بين الأهلي وطلائع الجيش

انتهت مجريات الشوط الأول من مباراة نهائي كأس مصر بين كل من النادي الأهلي ونادي طلائع الجيش بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وظهرت بعض ملامح الخطورة من الفريقين، حيث سجل خالد سطوحي هدف لصالح طلائع الجيش في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة تم إلغائه بداعي التسلل.

كما كان هناك فرصة أخرى للطلائع عن طريق رأسية لعمرو مرعي من ركنية في الدقيقة ٢٩ إلا أنها مرت بجوار القائم الأيسر للشناوي.

على الجانب الٱخر وصل النادي الأهلي في أكثر من مرة أولهم انفراد لمجدي أفشة في الدقيقة ١٦، سددها أفشة في يد الحارس محمد بسام.

الدقيقة ٢٦ شهدت ثاني فرص الأهلي بكرة طولية من حسين الشحات لم يلمسها أحد لتتهادي بجوار القائم الأيسر لمحمد بسام.

وفي الدقيقة ٣٤ أرسل معلول عرضية لمروان محسن سددها على القائم الأول لكن كان لها محمد بسام بالمرصاد.

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