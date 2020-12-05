البنك الأهلي المصري يكشف عن أعلى عائد شهادات الإدخار.. بعد التخفيض

يطرح البنك الأهلي المصري شهادات الاستثمار الجديدة لصالح بنك الاستثمار القومي لعدم امتلاكه فروع، بعد أن خفض بنك الاستثمار القومي الفائدة بين 0.5% و1% على شهادات الاستثمار الجديدة التي يطرحها عبر فروع البنك الأهلي المصري بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 0.5% للمرة الثانية على التوالي، يقدم أعلى فائدة في البنك الأهلي المصري على شهادة الإدخار.

البنك الأهلي المصري

يطرح البنك الاهلي المصري الشهادة البلاتينية بمدة تصل إلى 3 سنوات

تتراوح نسبة العائد بين 12% سنويا للعائد الشهري، و12.25% سنويا للعائد ربع السنوي.

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يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري بقيمة ألف جنيه ومضاعفاته.

