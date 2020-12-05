نتيجة مباراة الأهلي وطلائع الجيش .. كهربا يسجل للأهلي في أول لمسة له

سجل محمود عبدالمنعم كهربا هدف الأهلي الأول بمباراة نهائي كأس مصر أمام طلائع الجيش في الدقيقة ٦٥ في اول لمسة له بعد نزوله اضطراريا بديلا لطاهر محمد طاهر المصاب.

وأرسل أيمن أشرف كرة طولية على رأس مروان محسن الذي يوجه الكرة لكهربا أمام المرمى من الجهة اليمنى ليسدد الكرة بيسراه تسكن الشباك على يسار محمد بسام لتصبح نتيجة المباراة الٱن ١-٠ لصالح النادي الأهلي.

وخرج طاهر محمد طاهر مصابا بعدما نزف دما من جبهته بعد اصطدام قوي مع أحمد علاء مدافع طلائع الجيش.

وجاء تشكيل الأهلي كالٱتي:

محمد الشناوى

محمد هانى - علي معلول - ايمن اشرف - بدر بانون

عمرو السولية - حمدي فتحي - قفشة - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر

مروان محسن

ويدخل النادي الأهلي اليوم النهائي رقم 51 في تاريخه ببطولة كأس مصر، ليواجه طلائع الجيش مساءا على ملعب الجيش ببرج العرب بالأسكندرية.

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ويخوض النادي الأهلي المباراة بآمال كبيرة لحصد ثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال في موسم واحد، لأول مرة منذ موسم 2005 – 2006، كما يسعى لحصد بطولة كأس مصر بعدما استعصت عليه في أخر 10 سنوات، حيث لم يحصل عليها إلا مرة واحدة عام 2017 خلال العقد الأخير.