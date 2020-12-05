شاهد .. التخصصات الطبية التى تشملها مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

جدة - نرمين السيد - نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر قناتها على موقع اليوتيوب، فيديو يوضح التخصصات الطبية التى تشملها مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار، موضحة أن إجراء العمليات الجراحية يتم مجانًا ضمن المبادرة.





وعرض الفيديو التفاصيل الكاملة لمبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، التخصصات المتاحة ضمن المبادرة. والعمليات التى يتم إجراؤها ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار كالتالى: ـ قساطر القلب. ـ جراحات القلب. ـ جراحة المخ والأعصاب. ـ جراحة العظام. ـ جراحات الرمد. ـ جراحة الأورام. ـ الأوعية الدموية. ـ زراعة الكبد. ـ زراعة القوقعة. ـ زراعة الكلى. ـ القساطر المخية. كما يمكن التسجيل فى المبادرة من خلال اتباع الخطوات فى الفيديو التالى، أو الاتصال بالخط الساخن 15300: وإذا كان المواطن بلا تأمين صحى، عليه التوجه لأقرب مستشفى حكومى، أما إذا كان له تأمين صحى فعليه التوجه لأقرب لجنة تأمين صحى، ثم يتم الكشف على المريض وعرض حالته على لجنة متخصصة لإصدار القرار، قبل أن يتواصل المستشفى مع المريض لتحديد ميعاد الفحص، وإجراء العملية.

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