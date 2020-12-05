عصام والى : الخط الرابع للمترو ينهى التكدث وغلق شارع الهرم سيكون جزئيا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عصام والى، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن البدء فى الخط الرابع من مترو الأنفاق تم التخطيط له منذ سنوات طويلة، مشيرا إلى أن غلق شارع الهرم سيكون بشكل جزئى، وتم التنسيق لإيجاد محاور مرورية لمنع التكدس.





وأوضح والى فى مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "ON"، اليوم السبت : "عارف إن هيحصل نوع من الإزعاج والتكدس المرورى فى شارع مثل شارع الهرم، ولكن لن يتم غلق الشارع كليًا بل ستترك منه حارات يمين وشمال الطريق".

وشدد والى على أهمية هذا المحور كونه يربط مناطق الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر وحدائق الأهرام وشارع الهرم وفيصل وميدان الجيزة، ومن ثم لدى اكتمال المشروع سيحدث سيولة مرورية كبيرة فى هذه المنطقة المحورية والاستراتجية التى بدأ خطها الأول بمحطة الملك الصالح.

وأضاف والى أنه قبل الشروع، فى قرار الغلق الجزئى لشارع الهرم، جرى تنسيق مكثف مع محافظ الجيزة لإيجاد محاور مرورية مرنة تعمل على منع التكدس المرورى بقدر الإمكان والحفاظ على السيولة المرورية.

وأكد رئيس الهيئة القومية للأنفاق "أهمية المشروع كبيرة حيث أنه سيقضى على الازدحام المرورى المعروف فى شارع الهرم وفيصل والمريوطية والمنصورية وهذه المناطق التى أصبح الازدحام المرورى فيها ملمحًا من ملامحها".