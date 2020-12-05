ضمن مبادرة السيسى حياة كريمة.. مواعيد إطلاق 68 قافلة طبية مجانية للمحافظات

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق 68 قافلة طبية مجانية حتي منتصف الشهر الجاري، بجميع محافظات الجمهورية.

تأتي القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، مشيرًا إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

ولفت مجاهد الى أنه سيتم اطلاق 5 قوافل طبية يومي 5 و6 ديسمبر في مناطق العكرشة مركز الخانكة محافظة القليوبية، و التنمية مركز برج العرب محافظة الاسكندرية، و جهينة الشرقية مركز جهينة محافظة سوهاج، و الروبيات مركز طامية محافظة الفيوم، و الناصرية مركز بيلا محافظة كفر الشيخ.

وأوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 6 و7 ديسمبر الجاري بمنطقتى مركز طبى المحروسة حي السلام ثاني محافظة القاهرة، و خريت 1 مركز نصر النوبة محافظة اسوان، بالإضافة إلى 4 قوافل طبية أخرى بمناطق الاربعين 3 مركز باريس محافظة الوادى الجديد، واليوسيفية مركز بني عبيد محافظة الدقهلية، وعرب دفشو العادلى مركز كفر الدوار محافظة البحيرة، وطهنا محافظة المنيا، وذلك في يومي 7 و8 من الشهر نفسه.

وتابعت أنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية يومي 8 و9 من شهر ديسمبر في مناطق المنشاة الكبرى مركزالقوصية محافظة اسيوط، والقبابات مركز اطفيح محافظة الجيزة، ووادى ابوجعدة مركز راس سدر محافظة جنوب سيناء، ومرسي حميرة - ام الخير (ابرق ) مركز الشلاتين محافظة البحر الاحمر، والكرامة مركز العريش محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى إطلاق 13 قافلة طبية أخرى في مناطق جدة مركز باريس محافظة الوادى الجديد، وعلوش محافظة مطروح، والجزيرة الخضراء مركز التل الكبير محافظة الاسماعيلية، والشهامة مركز ادفو غرب محافظة اسوان، ومركز شباب جنيفة بحي الجناين محافظة السويس، وبراوة مركز اهناسيا محافظة بنى سويف، وحاجر الزاويدة مركز نقادة محافظة قنا، وعبد القادر المجزر مركز العامرية محافظة الاسكندرية، والمجابرة مركز جرجا محافظة سوهاج، والاسمرات 1 مركز المقطم محافظة القاهرة، والسلام مركز السادات محافظة المنوفية، وابوراشد مركز كفر سعد محافظة دمياط، وبلقطر الشرقية مركز ابوحمص محافظة الشرقية، وذلك يومي 9 و10 من الشهر الجاري.

وسيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 10 و11 ديسمبر بمنطقتى الحرية مركز ابوحماد محافظة الشرقية، وحدربة - حلايب مركز حلايب محافظة البحر الاحمر، كما سيتم اطلاق 5 قوافل طبية أخرى بمناطق ووادى مكتب - وادى الندية مركز ابورديس محافظة جنوب سيناء، و فلسطين مركز الخارجة محافظة الوادى الجديد، و النحارية مركز كفرالزيات محافظة الغربية، و دميانا مركز بلقاس محافظة الدقهلية، والبرمبل مركز اطفيح محافظة الجيزة، وذلك يومي 11 و12 من الشهر الجاري.

وأضافت "الصادق" أنه سيتم إطلاق 8 قوافل طبية في يومي 12 و13 ديسمبر الجاري في مناطق منشية المصرى مركز سيدى سالم محافظة كفرالشيخ، والحرجة بالقرعان مركز البلينا محافظة سوهاج، والكينج مركز العامرية محافظة الاسكندرية، وسرارة – ابورماد مركز حلايب محافظة البحر الاحمر، و قفطان الشرقية مركز سمسطا محافظة بنى سويف، والونايسة مركز أطسا محافظة الفيوم، ونجع غنيم محافظة الأقصر، وشبلنجة مركز بنها محافظة القليوبية، كما سيتم إطلاق 3 قوافل طبية يومي 13 و14 ديسمبر في مناطق الزيات مركز بلاط محافظة الوادي الجديد، وابو الريش قبلى محافظة اسوان، ومركز طبى ابو صير مركز المرج محافظة القاهرة، كما سيتم إطلاق 4 قوافل طبية في مناطق الكفر الجديد مركز الرحمانية محافظة البحيرة، و كفر الصالحين مركز مغاغة محافظة المنيا، و برانيس وحماطة - ابوغصون و وادى الجمال مركز مرسى علم محافظة البحر الاحمر، و الشركة 2 مركز دكرنس محافظة الدقهلية، وذلك يومي 14 و15 ديسمبر الجاري.

و أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فحص ٤ ملايين و٧٣٧ ألف و٦١ طالبًا بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاقها مطلع شهر نوفمبر الماضى بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المبادرة تستهدف فحص ١٤ مليون طالب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وذلك بـ٢٩ ألفًا و٤٤٤ مدرسة حكومية وخاصة، مشيرًا إلى أن المبادرة تستمر في العمل حتى نهاية السنة الدراسية بجميع محافظات الجمهورية.

وأضاف "مجاهد" أنه يتم من خلال المبادرة إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

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وتابع "مجاهد" أنه يتم تحويل الحالات المصابة بأي من هذه الأمراض التي تشملها المبادرة إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما يتم تسليم هؤلاء الطلاب "كارت متابعة" يحتوي على البيانات الخاصة بهم، وذلك لمتابعتهم دوريًا والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال ٢٥٠ عيادة تأمين صحي بجميع محافظات الجمهورية.

وكشف "مجاهد" أن محافظة الدقهلية تصدرت أعلى المحافظات، حيث تم فحص ٦٠١ ألفًا و٨٤١ طالبًا بها، تليها محافظة الشرقية ٥٤٠ ألفًا و٨٠١ طالبًا، ثم محافظة الجيزة ٣٢١ ألفًا و٧١٢ طالبًا.

وأشار "مجاهد" إلى مشاركة ١٨٠٠ فريق طبي بالمبادرة، ويتكون كل فريق من ٣ أفراد (ممرضة، فني معمل، وإداري)، وتم تدريبهم على بروتوكولات الفحص والتشخيص، كما تم تدريبهم على معايير مكافحة العدوى، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة جميع الطلاب.

وأكد "مجاهد" أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال العمل بالمبادرة في ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن المسح يتم على مدار العام لمنع التكدس بين الطلاب، كما تقوم فرق التثقيف الصحي بالمحافظات بتقديم التوعية للطلاب بكيفية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم، لافتًا إلى تخصيص الخط الساخن "106" للرد على استفسارات المواطنين الخاصة بالمبادرة.