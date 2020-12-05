نتيجة مباراة الأهلي وطلائع الجيش .. الطلائع يسجل التعادل في الوقت القاتل

سجل ناصر منسي هدف طلائع الجيش الأول في المباراة بالدقيقة ٩٢ من عمر الشوط الثاني والمباراة. وسجل ناصر منسي هدفه بعد رأسية من عرضية متكنة تصطدم بيد الشناوي والعارضة وتسكن الشباك وتعلن عن تعادل طلائع الجيش ووصول المباراة للوقت الإضافي. وأصبحت نتيجة المباراة الٱن ١-١ بين الأهلي وطلائع الجيش. إقرأ أيضًا..نتيجة الشوط الأول لنهائي كأس مصر.. تعادل سلبي بين الأهلي وطلائع الجيش

وكان قد سجل محمود عبدالمنعم كهربا هدف الأهلي الأول بمباراة نهائي كأس مصر أمام طلائع الجيش في الدقيقة ٦٥ في اول لمسة له بعد نزوله اضطراريا بديلا لطاهر محمد طاهر المصاب.

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