نتيجة مباراة الأهلي وطلائع الجيش .. نهائي الكأس يذهب للوقت الإضافي

انتهت مجريات الشوط الثاني من مباراة الأهلي وطلائع الجيش بنهائي كأس مصر لكرة القدم بنتيجة بالتعادل الإيجابي بنتيجة ١-١. سجل محمود عبدالمنعم كهربا هدف الأهلي الأول بمباراة نهائي كأس مصر أمام طلائع الجيش في الدقيقة ٦٥ في اول لمسة له بعد نزوله اضطراريا بديلا لطاهر محمد طاهر المصاب. إقرأ أيضًا.. نتيجة مباراة الأهلي وطلائع الجيش .. الطلائع يسجل التعادل في الوقت القاتل

وتعادل طلائع الجيش بعدما سجل ناصر منسي هدفه بعد رأسية من عرضية متكنة تصطدم بيد الشناوي والعارضة وتسكن الشباك وتعلن عن تعادل طلائع الجيش ووصول المباراة للوقت الإضافي. وتعادل طلائع الجيش بعدما سجل ناصر منسي هدفه بعد رأسية من عرضية متكنة تصطدم بيد الشناوي والعارضة وتسكن الشباك وتعلن عن تعادل طلائع الجيش ووصول المباراة للوقت الإضافي. ويدخل النادي الأهلي اليوم النهائي رقم 51 في تاريخه ببطولة كأس مصر، ليواجه طلائع الجيش مساءا على ملعب الجيش ببرج العرب بالأسكندرية. ويخوض النادي الأهلي المباراة بآمال كبيرة لحصد ثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال في موسم واحد، لأول مرة منذ موسم 2005 – 2006، كما يسعى لحصد بطولة كأس مصر بعدما استعصت عليه في أخر 10 سنوات، حيث لم يحصل عليها إلا مرة واحدة عام 2017 خلال العقد الأخير.

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