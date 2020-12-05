فوائد بنك مصر على شهادة القمة.. ومدة فتحها

في إطار بحث المواطنين عن فوائد بنك مصر باستمرار لاسيما بعد موجة التخفيض التى أعلن عنها البنك المركزي مؤخرًا فتجددت التساؤلات عن أعلى شهادات الإدخار فوائد في بنك مصر وتفاصيل الحصول عليها.
شهادة القمة من بنك مصر
يستعرض تحيا مصر تفاصيل شهادة القمة من بنك مصر على النحو التالي:
• يطرح بنك مصر شهادة القمة 3 سنوات.
والجدير بالذكر أن شهادة القمة من بنك مصر هى أعلى فوائد في شهادات ادخار البنك، كما نتابع كافة التفاصيل عن الشهادات التى يقدمها بنك مصر.
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