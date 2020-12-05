مدير الطيران المدنى بجنوب السودان يصل القاهرة لبحث اتفاقيات النقل الجوى

جدة - نرمين السيد - وصل Subek John David، المدير التنفيذى لسلطة الطيران المدنى الجنوب سودانى، مساء اليوم السبت، على رأس وفد رفيع المستوى إلى مطار القاهرة الدولى، وكان فى استقباله الدكتور أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدنى.





وتأتى الزيارة فى إطار تفعيل الاتفاقية الثنائية للنقل الجوى بين جمهورية مصر العربية وجنوب السودان، والتى تم مناقشتها أثناء زيارة وفد وزارة الطيران المدنى برئاسة الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدنى لجنوب السودان مطلع الشهر الماضى. يأتى ذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بالدولة المصرية نحو تعزيز الروابط وعلاقات التعاون مع دول الجوار والدول الإفريقية، من خلال إقامة شراكات اقتصادية فى مختلف المجالات. ومن المقرر أن يقوم رئيس سلطة الطيران الجنوب سودانى، بعدة جولات تفقدية داخل قطاع الطيران المدنى، وعمل عدة لقاءات مع قيادات وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة، لبحث سبل التعاون بين البلدين.

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