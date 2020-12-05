المحور تستجيب لـ الأعلى للإعلام وتوقف أسامة كمال

جدة - نرمين السيد - أصدرت إدارة قناة المحور التى يرأس مجلس إدارتها الدكتور حسن راتب، بياناً بشأن قرار المجلس الأعلى للإعلام، الذى صدر بوقف الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج 90 دقيقة لمدة أسبوعين.





وجاء فى البيان أنه انطلاقًا من التزام قناة المحور، والتى يؤكد تاريخها الممتد عبر 20 عامًا الالتزام بالقيم المهنية، ومن قبلها الالتزام بدعم بلدها قيادة وحكومة وشعبًا، ومساندة توجهات مصر فى الحاضر والمستقبل وتكون درعًا ضد أى إعلام يهدم، أو يهدد، أو يشوه واقعنا المتحرك فى اتجاه البناء والتنمية، أكدت قناة المحور استجابتها لقرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن الإعلامى المحترم أسامة كمال وهو ليس بوجه جديد على شاشات القنوات المصرية، والذى يقر الجميع باحترافية والتزامه بأصول المهنة، وهو ما عبر عنه فى الحلقة محل القرار أنه يعتمد فيما يقول على مصادره وهو مصطلح نحن على يقين من استيعابه من رئيس المجلس الأعلى للإعلام بحكم خلفيته الصحفية.

واختتم البيان بقوله إن قناة المحور ستظل منبرا حرا أجندتها وطنها وبرامجها فى خدمة أمتها وستظل هذه هى رسالتها.

وكان المجلس الأعلى للإعلام بحث الشكوى المقدمة من الشركة المصرية للاتصالات ضد برنامج 90 دقيقة على قناة المحور ومقدم البرنامج أسامة كمال، وقرر الموافقة على توصية لجنة الشكاوى بشأن ما تم من مخالفات بحلقة يوم 28 نوفمبر 2020، وإيقاف مقدم برنامج 90 دقيقة لمدة أسبوعين وتغريم القناة 100 ألف جنيه.