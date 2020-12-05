إصابة القمص داود لمعى وأسرته بكورونا

جدة - نرمين السيد - كما ردد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، أنباء عن إصابة القمص بولس جورج أيضا بكورونا، فيما توفى اليوم السبت القمص مرقس كمال، الكاهن بالكنيسة بكورونا.

وشهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على مدار يومين، وفاة خمسة كهنة بالوباء، الأمر الذى يتوقع معه قيام المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، باتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة كورونا.