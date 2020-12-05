جدة - نرمين السيد - كما ردد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، أنباء عن إصابة القمص بولس جورج أيضا بكورونا، فيما توفى اليوم السبت القمص مرقس كمال، الكاهن بالكنيسة بكورونا.
وشهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على مدار يومين، وفاة خمسة كهنة بالوباء، الأمر الذى يتوقع معه قيام المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، باتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة القمص داود لمعى وأسرته بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.