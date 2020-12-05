أندريه زكى فى تنصيب القس جون سامى: نصلى ليمنحنا الله القدرة على الإصلاح

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، فى حفل تنصيب القس جون سامى، قسًّا وراعيًا للكنيسة الإنجيلية بالمعادى الجديدة، وذلك بقاعة ديلز كلية رمسيس، بحضور الأستاذ أحمد الطيبى عضو مجلس النواب عن دائرة المعادى، وسيادة اللواء حازم حكيم، مدير أمن قطاع غرب، والقس نادى لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلى، والقس رفعت فتحى، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلى المشيخى، والقس سليمان صادق، الراعى الفخرى للكنيسة الإنجيلية بالفجالة.





نصلى ليمنحنا الله القدرة على مقاومة كورونا وتحقيق الإصلاح

شارك فى حفل التنصيب، الدكتور فريدى البياضى، عضو مجلس النواب، والقس باسم بشرى، أمين عام المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلى، والقس عاطف سيدهم، رئيس المجمع العام لكنائس المثال المسيحى، والقس سامح موريس، راعى الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، والشيخ عصام واصف، رئيس مجلس شوؤن الشيوخ، وكل من الأستاذ هانى مغربى، والأستاذ محمد فوزى، والأستاذ محمد عامر، من قيادات حزب مستقبل وطن بأمانة المعادى، وعدد من القيادات الدينية والشعبية والتنفيذية.

وفى كلمته بالاحتفال قال رئيس الإنجيلية: "إن إصلاح الكنيسة ضرورة حتمية، وإن أهمية إدراك موقعنا الحقيقى يكشف ويحدد رؤيتنا وقدرتنا على التغيير، فلن نستطيع أن نخرج عن إطار حياتنا ورؤيتنا ونتجاوز الحاجز دون اختبار أفكار جديدة والوصول لأماكن جديدة، ولا بد أن نعلم أن خبرتنا السابقة قد تكون معوقًا وحاجزًا للتغيير، والدور والمناصب أيضًا، كما أن التمسك بالماضى الشديد يحجب رؤيتنا، وتشابك المصالح والخوف من التغيير يمنعنا دائمًا عن الخروج من الأسوار".

وأضاف رئيس الإنجيلية فى كلمته: "الأيادى الملوثة لا تبنى بيوت الله، فبيوت الله تحتاج إلى أيادٍ مطهرة، ولا يمكن أيضًا تحقيق الإصلاح افتراضيًّا على وسائل التواصل الاجتماعى، من خلال نماذج لأبطال ورقية" موضحًا "أن الإصلاح سوف يكون من خلال جماعة مخلصة تمتلك قدرة على التغيير، هكذا يكون الإصلاح الكنسى الحقيقى".

وتابع: "نصلى أن يمنحنا الله القدرة على مقاومة كورونا وقدرة حقيقية على الإصلاح والتغير"، كما قدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة للقس جون سامى وأسرته وشعب الكنيسة، بمناسبة تنصيبه راعيًا جديدًا للكنيسة الإنجيلية بالمعادى الجديدة.

شارك فى برنامج الاحتفال القس ناجح فوزى، رئيس مجمع القاهرة المشيخى، وراعى الكنيسة الإنجيلية بشبرا الشرقية، والقس محى زاهر، رئيس مجلس الكنيسة وراعى كنيسة التعاون، والقس رضا عدلى، بمجمع القاهرة الإنجيلى العام، والقس يوسف بطرس، راعى الكنيسة الإنجيلية بمنشية الصدر، والقس نبيل لبيب، عضو لجنة العمل الرعوى والكرازى، والقس سامح لطفى، رئيس لجنة العمل الرعوى والكرازى، والشيخ مجدى وديع، عضو لجنة العمل الرعوى والكرازى، والأخ ديفيد جميل، عن شعب كنيسة المعادى الجديدة، كما قدم الأخ بهجت عدلى عددًا من الترانيم الروحية خلال حفل التنصيب.