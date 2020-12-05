فيديو .. عمرو أديب : طلائع الجيش امتلك روح الفريق الواحد أمام الأهلى

جدة - نرمين السيد - علق الإعلامى عمرو أديب على الأداء القوى الذى ظهر به فريق طلائع الجيش فى المباراة التى جمعته أمام النادى الأهلى ببطولة كأس مصر قائلا : "الفريق يمتلك روح قوية فى الأداء".





وأضاف أديب فى حديثه ببرنامج "الحكاية" الذى يعرض على فضائية mbc، اليوم السبت، أن طارق العشرى قدم وجبة دسمة أمام الأحمر، خصوصا أنه استكمل المباراة بعشرة لاعبين.

وحسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول والثانى الإضافيين، بين الأهلى وطلائع الجيش، فى المباراة المقامة بينهما على استاد برج العرب، فى مباراة نهائى الكأس، قبل أن يتمكن الأهلى من حسم النتيجة بضربات الجزاء.