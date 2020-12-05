مدير سلطة الطيران المدني بجنوب السودان في القاهرة لتفعيل الاتفاقية الثنائية

استقبل الدكتور أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني، Subek John David المدير التنفيذى لسلطة الطيران المدني الجنوب سوداني، الذي وصل القاهرة برفقة وفد رفيع المستوى، لمناقشة أطر التعاون والاتفاقيات الثنائية بين مصر وجنوب السودان في مجال النقل الجوي.

وتأتى زيارة المدير التنفيذى لسلطة الطيران المدني الجنوب سوداني، في إطار تفعيل الاتفاقية الثنائية للنقل الجوى بين جمهورية مصر العربية وجنوب السودان والتى تم مناقشتها أثناء زيارة وفد وزارة الطيران المدنى برئاسة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى لجنوب السودان مطلع الشهر الماضى .

وفى ضوء توجيهات القيادة السياسية بالدولة المصرية نحو تعزيز الروابط وعلاقات التعاون مع دول الجوار والدول الإفريقية من خلال إقامة شراكات اقتصادية فى مختلف المجالات.

ومن المقرر أن يقوم رئيس سلطة الطيران الجنوب سوداني بعدة جولات تفقدية داخل قطاع الطيران المدني وعمل عدة لقاءات مع قيادات وزارة الطيران المدني و شركاتها التابعة لبحث سبل التعاون بين البلدين.