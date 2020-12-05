انت الان تتابع تفاصيل خبر شروط وضوابط عمل السايس .. والسجن أو الغرامة لمزاولة المهنة بدون ترخيص والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، بعد موافقة مجلس النواب، ونشره في الجريدة الرسمية، والذي يستهدف وضع قواعد وإجراءات لانتظار المركبات بالشارع، وإنشاء لجنة بكل محافظة وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتحديد أماكن انتظار محددة لمنع الانتظار العشوائي على جانبي الطريق، والوقوف المزدوج الذي يسبب الاختناقات المرورية .

شروط وضوابط عمل السايس

وحدد القانون الجديد مجموعة من الضوابط والاشتراطات، يجب أن تتوفر في القائمين على تنظيم انتظار المركبات، واشترط الحصول على رخصة من الجهة الإدارية قبل مزاولة المهنة، فضلًا عن تحديد مقابل الانتظار، وفقًا لطبيعة الوقع الجغرافي، ومساحة أماكن الانتظار المحددة من قبل الوحدات المحلية، وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.

شروط وضوابط عمل «السايس»

ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره .

إجادة القراءة والكتابة .

أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها .

أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية .

ألا يكون حكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس .

الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة .

الهدف من القانون

بعد انتشار فوضى عمل السايس في الشوارع بجميع محافظات حمهورية مصر العربية، كان لابد من تدخل الحكم لتقنن هذا العمل العشوائي، والذي أصبح يؤخذ بوضع اليد ويحصل على ركن السيارات مقابل غير محدد ويخضع لنوع السيارة وبحسب المكان ويحدده الشخص الذي عين نفسه من تلقاء نفسه ويعمل بدون رقيب او حسيب، ويهدف قانون استغلال الشوارع العامة إلى منع الانتظار العشوائي واستغلال قائدي السيارات، فضلًا عن منع جرائم البلطجة والسرقة وفرض الإتاوات .

عقوبات مخالفة قانون تنظيم عمل السايس

تنص المادة التاسعة من القانون على العقوبات التي يواجهها كل من يخالف قانون تنظيم عمل السايس، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيض، ويتم مضاعفة العقوبة بحديها في حالة تكرار النشاط .

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