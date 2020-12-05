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محمد سياف - ابو ظبي - يترقب العديد من الموظفين مواعيد مرتبات شهر ديسيمبر 2020 ، ولا سيما أن الحكومة بشكل عام ووزارة المالية خاصة تحرص على صرف مرتبات كافة الشهور في مواعيد محددة، وتقسيم صرفها بجدول زمني على مدار ثلاثة أيام متتالية من خلال توزيع الوزرات إلى ثلاث مجموعات متتابعة، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الجميع من انتشار وباء كورونا المستجد، بعدم التزاحم على منافذ صرف المرتبات وماكينات الصرف المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية .

مواعيد مرتبات شهر ديسيمبر 2020

مرتبات المجموعة الأولى يوم الثلاثاء 22 ديسمبر

أعلنت وزارة المالية المصرية أن موعد مرتبات المجموعة الأولى من الموظفين سيكون سيكون يوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر 2020، ويتم صرفها للهيئات والوزارات التالية :

أولًا :الوزرارات

التضامن الاجتماعي .

القوى العاملة .

الاتصالات .

التموين .

الهجرة وشؤون المصريين بالخارج .

الصحة .

شؤون مجلس النواب والجهات التابعة لها من مصالح وهيئات عامة واقتصادية .

الداخلية .

قطاع الأعمال العام .

الثقافة .

الآثار .

الأوقاف .

الإسكان .

التجارة .

الصناعة .

البيئة .

السياحة .

الطيران المدني .

البترول والجهات التابعة لها .

مديريات الإسكان والمرافق .

ثانيًا : مديريات الخدمات في المحافظات

الطرق والنقل .

الشؤون الصحية .

التضامن الاجتماعي .

التموين والتجارة .

القوى العاملة .

مرتبات المجموعة الثانية يوم الأربعاء 23 ديسمبر

أولًا :الوزرارات

التنمية المحلية .

التخطيط .

الاستثمار والتعاون الدولي .

العدل .

الكهرباء .

مديريات التنظيم والإدارة والجامعات بالمحافظات ودواوين عموم المحافظات .

ثانيًا :الهيئات المستقلة

هيئة قضايا الدولة .

مجلس الدولة .

القضاء والنيابة العامة .

هيئة النيابة الإدارية .

هيئة الرقابة الإدارية .

المحكمة الدستورية العليا .

دار الإفتاء المصرية .

الهيئة العامة للرقابة الإدارية .

اللجنة العليا للانتخابات .

معهد الخدمات المالية .

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .

مرتبات المجموعة الثالثة يوم الخميس 24 ديسمبر

أولًا :الوزارات والهيئات المستقلة

التربية والتعليم .

الموارد المائية والري .

الخارجية .

الزراعة واستصلاح الأراضي .

المالية، والشباب والرياضة .

الجهات التابعة لهم .

الهيئات المستقلة بالأزهر الشريف .

رئاسة مجلس الوزراء .

رئاسة الجمهورية .

ثانيًا :مديريات الخدمات في المحافظات

الزراعة .

التربية والتعليم .

الطب البيطري .

الشباب والرياضة .

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