انتهت القصة .. الأهلي بطلا لكأس مصر للمرة 37

استطاع النادي الأهلي خطف لقب كأس مصر من طلائع الجيش بعدما نجح أبناء طارق العشري في ايصال المباراة إلى ركلات الجزاء بعد انتهاء شوطي المباراة والوقت الإضافي بالتعادل الإيجابي ١-١.
حيث سجل محمود عبدالمنعم كهربا هدف الأهلي الأول بمباراة نهائي كأس مصر أمام طلائع الجيش في الدقيقة ٦٥ في اول لمسة له بعد نزوله اضطراريا بديلا لطاهر محمد طاهر المصاب.
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وتعادل طلائع الجيش بعدما سجل ناصر منسي هدفه بعد رأسية من عرضية متكنة تصطدم بيد الشناوي والعارضة وتسكن الشباك وتعلن عن تعادل طلائع الجيش ووصول المباراة للوقت الإضافي ومن ثم إلى ركلات الترجيح.
وأضاع ركلات الجزاء كل من ناصر منسي وخالد سطوحي من طلائع الجيش وأيمن أشرف ومحمد مجدي أفشة من الأهلي
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