المصرية للاتصالات تشكو أسامة كمال .. والأعلي للإعلام يحقق.. "إيه الحكاية"

قدمت المصرية للاتصالات شكوي ضد الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج "90 دقيقة"، الأمر الذي دفع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يفحص شكاوي المصرية للاتصالات واتخاذ الفراء المناسب، والتى تضمت عقد أكثر من جلسة لسماع الإيضاحات اللازمة، ومن بينها جلسة مع "كمال" نفسه، استمرت قرابة الثلاث ساعات، والمستشار القانوني ومدير القناة.

شكاوي المصرية للاتصالات

اتهمت أسامة كامل المصرية للاتصالات بإهدار مليارات الجنيهات دون دليل أو وثيقة، ورأي المجلس الأعلي للإعلام أن الأمر الذي لا يعدو كونه أقوالًا مرسلة بناء على رأي المذيع الشخصي، ومنقولة من بعض الصحف الأجنبية دون التحقق من صحتها أو الرجوع إلى الجهات المختصة في قطاع الاتصالات، ما من شأنه الإضرار بالمسار التفاوضي بشأن أحد مشروعات الشركة.



إيقاف أسامة كمال بعد شكاوي المصرية للاتصالات



وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم السبت، وقف الإعلامي أسامة كمال لمدة أسبوعين، وتغريم قناة المحور 100 ألف جنيه، في الشكوى التي تقدمت بها شركة المصرية للاتصالات ضد برنامج "90 دقيقة".

