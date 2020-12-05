طريقة تحويل رصيد اتصالات بسرعة.. تحيا مصر يوضح الرسوم

طريقة تحويل رصيد اتصالات بسرعة من أهم الخدمات التى يحتاج إليها عملاء اتصالات مصر باستمرار فهم لايرغبون الذهاب لفروع اتصالات مصر وتضييع مزيد من الوقت والجهد،ـ لاسيما في ظل انتشار فيروس كورونا وساعدت الشركة العملاء بكافه الطرق ووفرت لهم اكواد لتسهيل عمليه شحن الرصيد،

تفاصيل تحويل رصيد اتصالات



في حالة أن عملاء اتصالات الكارت سيمكنك تحويل الرصيد لأي رقم اتصالات بقيمة تتراوح بين 1 إلى 50 جنيه في المرة بحد أقصى 100 جنيه شهريًا.

وقيمة التحويل وتكلفة الخدمة تخصم من رصيدك بعد القيام بعملية التحويل مباشرةً وبالطبع يجب ان يتوفر رصيد كافي في الخط لتتم العملية، وايضًا يجب أن يكون رصيدك المتبقي بعد عملية التحويل هو 1.5 جنيه أو أكثر.

رسوم تحويل رصيد اتصالات

ورسوم التحويل لكلاً من عملاء الكارت او عملاء الاشتراك الشهري هي 2% لكل عملية تحويل، وبحد أدنى 30 قرش لكل عملية.

طريقة تحويل رصيد اتصالات

- إدخال الكود المختصر *577* رقم الخط * المبلغ #

- اضغط على اتصال.

- سيتم إجراء عملية التحويل على الفور وخصم قيمة التحويل ورسوم التحويل من الخط.

- سيصلك رسالة نصية لتأكيد عملية التحويل.



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