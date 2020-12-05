أسعار باقات go أورنج تبدأ من 10 جنيه.. تحيا مصر ينشر أكواد الاشتراك

ينشر تحيا مصر أسعار باقات go أورنج وأكواد الاشتراك في كل باقة على حد، حيث تقدم أورنج أكثر من باقة go لتناسب احتياجات كافة عملائها وتلبية احتياجاتهم في الحصول على باقات جو أورنج التى يحتاجونها. كود باقة 10 go من أورنج

• تكلفة الباقة: 10 جنيهات.

• كود الأشتراك: #10*15#.

• رصيد الباقة: 1000 سوبر ميجا. كود باقة 20 go من أورنج

• تكلفة الباقة 20 جنيه.

• رصيد الباقة: 2250 سوبر ميجا.

• كود الأشتراك: #20*15#. كود باقة 30 go من أورنج

• تكلفة الباقة 30 جنيه.

• رصيد الباقة: 3600 سوبر ميجا.

• كود الأشتراك: #30*15#. كود باقة 50 go من أورنج

• تكلفة الباقة: 50 جنيه.

• كود الأشتراك: #50*15#.

• رصيد الباقة: 7000 سوبر ميجا. كود باقة 70 go من أورنج

• تكلفة الباقة: 70 جنيه.

• كود الأشتراك: #70*15#.

• رصيد الباقة: 10500 سوبر ميجا. اقرأ أيضًا.. احصل على نت مجاني من ماي أورنج .. تحيا مصر ينشر الطريقة



كود باقة 120 go من أورنج

• تكلفة الباقة: 120 جنيه.

• كود الأشتراك: #120*15#.

• رصيد الباقة: 20000 سوبر ميجا. كود باقة 200 go من أورنج

• تكلفة الباقة: 200 جنيه.

• كود الأشتراك: #200*15#.

• رصيد الباقة: 36000 سوبر ميجا. كود باقة 400 go من أورنج

• تكلفة الباقة: 400 جنيه.

• كود الأشتراك: #400*15#.

• رصيد الباقة: 90000 سوبر ميجا.



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