المصريين الأحرار يدين محاولة حرق كنيسة الجثمانية بفلسطين

جدة - نرمين السيد - أدان حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، بأشد عبارات الإدانة والاستنكار العمل الإرهابى الذى قام به أحد المتطرفين واستهدف كنيسة الجثمانية بالقدس المحتلة.





وقال الدكتور عصام خليل، إن محاولة إسرائيلى متطرف الاعتداء وإضرام النيران فى منشأة دينية يعكس مدى التطرف والتجبر الذى تجاوز الحدود. وأكد خليل، أن السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن الالتزام بالقوانين الدولية ومحاسبة الفاعلين. واستنكر رئيس "المصريين الأحرار"، حالة الصمت العالمى لكل المؤسسات الحقوقية وغيرها عن إدانه ذلك العمل الخسيس. وأشاد رئيس حزب المصريين الأحرار، بموقف أبناء فلسطين الذين تصدوا لذلك المعتدى قبل اعتقاله، مما ساهم فى احتواء الموقف والحفاظ على كنيسة الجثمانية صاحبة التاريخ الطويل التى بنيت منذ 1919 وتلقب بكنيسة الأمم أو الكرب.

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