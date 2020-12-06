تحيا مصر يقدم نشرة أخبار الاتصالات اليوم الأحد 6- 12 -2020 أورنج / اتصالات مصر / فودافون

يوضح تحيا مصر نشرة أخبار الاتصالات اليوم الأحد 6- 12- 2020 بتغطية شاملة لأبرز الأحداث المتعلقة بعالم الاتصالات والشبكات لاسيما آخر أخبار شركة أورنج Orange وأيضًا آخر أخبار شركة فودافون Vodafone بالإضافة إلى آخر أخبار شركة، والمصرية للاتصالات.

آخر أخبار فودافون

يستعرض تحيا مصر كافة التفاصيل عن باقات فليكس فودافون هي باقات شهرية تتميز بأنها تجمع بين الميجابايت والدقائق في نفس الوقت، وذلك عبر نظام فليكس، ويبحث الكثير من المواطنين عنها بعد إعلان فودافون عن باقات فليكس.



باقات vodafone الشهرية.. كل ماتريد معرفته عن فودافون فليكس

آخر المصرية للاتصالات



قدمت المصرية للاتصالات شكوي ضد الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج "90 دقيقة"، الأمر الذي دفع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يفحص شكاوي المصرية للاتصالات واتخاذ الفراء المناسب، والتى تضمت عقد أكثر من جلسة لسماع الإيضاحات اللازمة، ومن بينها جلسة مع "كمال" نفسه، استمرت قرابة الثلاث ساعات، والمستشار القانوني ومدير القناة.



المصرية للاتصالات تشكو أسامة كمال .. والأعلي للإعلام يحقق.. "إيه الحكاية"



آخر أخبار اتصالات مصر

طريقة تحويل رصيد اتصالات بسرعة من أهم الخدمات التى يحتاج إليها عملاء اتصالات مصر باستمرار فهم لايرغبون الذهاب لفروع اتصالات مصر وتضييع مزيد من الوقت والجهد،ـ لاسيما في ظل انتشار فيروس كورونا وساعدت الشركة العملاء بكافه الطرق ووفرت لهم اكواد لتسهيل عمليه شحن الرصيد.