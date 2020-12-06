نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمات السجل المدنى مجاناً لـ ذوى الإعاقة فى يومهم العالمى في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمات السجل المدنى و إستخراج الأوراق الثبوتية لذوى الإعاقة (مجاناً)، حيث قال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، في تصريح له، أنه تم التنسيق مع قطاع الأحوال المدنية بجميع المحافظات لإستخراج الأوراق الثبوتية مجاناً وتسهيل إجراءات الحصول على المستندات المطلوبة، مع تقديم الدعم والمساعدة لذوى الإحتياجات الخاصة.

وأكد زيدان عبد الغفار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية أصدر توجيهاته تحت رعاية رئيس الجمهورية وتحت مظلة مبادرتى “كلنا واحد-حياة كريمة”، بإستخراج الأوراق الثبوتية مثل بطاقة الرقم القومى وجواز السفر وشهادة الميلاد وتصاريح العمل (مجاناً) لذوى الإعاقة لمدة أسبوع، وذلك بمناسبة الإحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة الذى يحتفل به فى يوم “٣ ديسمبر” من كل عام.

وذلك تحت مظلة إهتمام وزارة الداخلية بتعظيم طرق التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، وتحقيق مبادئ وقيم حقوق الإنسان، وإهتمام الوزارة بتدعيم وتنمية دورها الإنسانى والإجتماعى في مجال حقوق الإنسان وتسرى المبادرة إعتباراً من يوم ٥ ديسمبر 2020 ولمدة ٧ أيام.

المستندات المطلوبة للحصول على الخدمة مجاناً

صورة بطاقة الخدمات المتكاملة إن وجد.

صورة الكارنية الورقي القديم أو المتواجد لاثبات الإعاقة.

الأوراق والأختام المطلوبة لإستخراج المستند المطلوب سواء كان رقم قومى أو شهادة ميلاد أو جواز سفر أو غيرها من خدمات السجل المدنى.

وهذة هى المرة الثانية خلال عام 2020 التى تقوم فيها وزارة الداخلية تقديم خدمات السجل المدنى وإستخراج الأوراق الثبوتية (مجاناً) لذوى الإعاقة حيث أتاحت الوزارة إستخراج تلك الأوراق (مجاناً) لذوى الإعاقة البصرية والسمعية على مستوى الجمهورية لمدة أسبوع خلال الفترة السابقة من يوم 15-10-2020 حتى يوم 22-10-2020 وذلك بمناسبة الاحتفال السنوي بـ اليوم “العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء”.

وقد عقدت مديريات الأمن دورات تدريبية للضباط لتعلمهم لغة الإشارة على يد عدد من المدربين والخبراء فى مجال لغة الإشارة، وكان محتوى تلك الدورات هو تعليم الضباط كيفية إستقبال البلاغ من ذوى الإعاقة البصرية والسمعية والتعامل مع استغاثاتهم بما يحقق الهدف من الدورات التدريبية فى الوصول وتقديم الخدمات الأمنية لكل المواطنين بإختلاف حالاتهم.

حيث أنه أقامت وزارة الداخلية تلك الدورات فى دور الإهتمام بذوى الإعاقة لتعلم قيادتها وأفرادها إستخدام لغة الإشارة، وطرق التعامل مع ذوى الإعاقة من الصم وضعفاء السمع، فى جانب إستراتيجية الوزارة التى تهدف إلى تدعيم مبادئ وقيم حقوق الإنسان، إهتمامها بتعظيم دورها الإجتماعى والإنسانى فى مجال حقوق الإنسان، وزيادة جهودها لتقديم خدمات جماهيرية للمواطنين بالمستوى المطلوب على الوجة الأكمل والذى يقوم على تحقيق راحتهم وتذليل كافة العقبات أمامهم سعياً لمد جسور الثقة بين المواطن وجهاز الشرطة، حيث تحرص الوزارة على إعطاء الأولوية الخاصة للبلاغات التى تقدم من ذوى الإحتياجات الخاصة.