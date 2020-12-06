اليوم .. المالية تبيع أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه

تبيع وزارة المالي غدا الإثنين، أذون خزانة من أجلي 91 و 273 يوما للسيطرة علي عجز الموازنة بقيمة 19 مليار جنيه.
واعلن تقرير صادر عن إدارة الدين العام التابعة لوزارة المالية ؛ عن استهداف طرح تلك الأذون بغرض سداد الفجوة التمويلية بالموازنة.
وذكر التقرير أنه سيتم طرح أجل 91 يوما بـ 8 مليارات جنيه و كذلك أجل 273 يوما بـ 11 مليار جنيه وبزيادة تبلغ 3 مليارات جنيه عن الطرح الأول.
وأوضح التقرير، إن الحكومة ممثلة في وزارة المالية تسعي علي مدار الأسبوع الجاري؛ الاستدانة من المؤسسات المالية المحلية، للسيطرة علي عجز الموازنة تدبير احتياجاتها التمويلية، إذ سيتم طرح أدوات دين من سندات وأذون الخزانة العامة بقيمة 47.5 مليار جنيه علي مدار الأسبوع الحالي، بتقليص حجم 2.5 مليار جنيه عما كان مطروحا في الأسبوع الماضي إذ وصل وقتها لـ 50 مليار جنيه.
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وذكر التقرير إن وزارة المالية ستعتمد علي عملية الاقتراض علي الجهاز المصرفي المحلي من خلال طرح أدوات دين محلية من سندات و أذون الخزانة الحكومية.
وأضاف التقرير أن وزارة المالية عهدت لـ البنك المركزي المصري القيام بمهمة الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية من خلال 3 عطاءات دورية سيتم تدبيرها على مدار الأسبوع الجاري.
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