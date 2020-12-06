الان حصري..وزارة الدفاع المصرية تعلن البدء فى تلقى طلبات التوظيف فى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية و التقديم الكترونيا لوظائف مختلفه سارع بالتقديم

الدمام - رهف القحطاني - يبحث الكثير من الشباب عن رابط التقديم في وظائف مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة، فهي أعلنت عن عدد من الوظائف خلال شهر أكتوبر وتشمل هذه الوظائف المحددة عدد كبير من مهندسي الميكانيكا، والمهندسين الزراعيين، ومهندسي الكهرباء، ومشرفين زراعيين، وفنيين حواسب وسائقين وغيرهم من الوظائف المتعددة التي يمكن التقديم لها بكل سهولة.

التخصصات المطلوبة للعمل فى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

أولا مهندس زراعي

ثانيا مهندس ابار مياه

مهندس ميكانيكا

ثم مهندس كهرباء

مهندس مدني

اخصائي حواسب

ثم غطاس

مشرف زراعي

مشرف فرز و تعبئة

فني حواسب

وأخيرا فني مساحة

شروط الحصول على وظائف مشروعات الخدمة الوطنية

وضع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية مجموعة من الشروط يجب أن تتوفر في كل من يقوم بالتقديم لجميع الوظائف المتاحة، ويجب على من تنطبق عليه هذه الشروط فقط أن يقوم بالتقديم، وهي عبارة عن الاتي:

أولا يجب أن يكون المتقدم حاصل على تقدير الدراسة بحد أدنى جيد لجميع وظائف المهندسين.

ثانيا لابد أن تكون سنوات الخبرة ثلاث سنوات لمن يتقدم إلى وظائف المهندسين بمختلف أنواعهم.

أخيرا يتم التقديم فقط من خلال موقع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الإلكتروني وغير ذلك يعتبر لاغي.

التسجيل في وظائف مشروعات الخدمة الوطنية

يمكن التسجيل في وظائف مشروعات الخدمة الوطنية عن طريق مجموعة من الخطوات البسيطة، والتي تتمثل في الآتي: