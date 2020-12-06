رسميا.. الحكومة تحدد الموعد النهائي لصرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة الغير منتظمة

الدمام - رهف القحطاني - يبحث الكثير من المواطنين عن منحه العمالة الغير منتظمة، حيث أن الحكومة تحدد الموعد النهائي لصرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة الغير منتظمة خلال شهر ديسمبر الحالي، ويكون ذلك من خلال استلام رسالة نصية على رقم الهاتف الذي تم التقدم به لطلب منحة العمالة، وقيمتها 500 جنيه لكل مواطن التضرر من انتشار فيروس كورونا.
موعد صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة الغير منتظمة
حسب الاجتماع الخاص برئاسة الوزراء أكد الدكتور مصطفى مدبولي وزير المالية أنه سيتم صرف منحة العمالة الغير منتظمة خلال شهر ديسمبر في الأسبوع الأول، وذلك عن طريق إرسال رسائل نصية لجميع المستحقين لصرف المنحة على أرقام الهواتف التي تم التسجيل بها، وتحتوي على جميع المعلومات الخاصة بموعد التسجيل، والمكان الذي يتم صرف المبلغ المحدد منه.
خطوات صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة الغير منتظمة
هناك مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها حتى يتمكن كل مواطن من صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة الغير منتظمة، وهي عبارة عن الآتي:
- أولا يجب على كل مواطن مستفيد من منحة العمالة الغير منتظمة أن تصله رسالة على رقم الهاتف الشخصي له.
- ثانيا يجب الالتزام بالموعد المحدد لصرف منحة العمالة الغير منتظمة.
- لابد من الالتزام بالقواعد الصحة العامة للحفاظ على سلامة الجميع، وارتداء الكمامة والحفاظ على بعد المسافة بين المواطنين.
- التوجه إلى مكتب البريد المحدد في الرسالة النصية.
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