خطوات إضافة مواليد التموين الجدد والزوجة على البطاقات التموينية من خلال رابط دعم مصر 2020

الدمام - رهف القحطاني - خلال الفترة الأخيرة يبحث الكثير من المواطنين عن معرفة طريقة إضافة مواليد التموين الجدد والزوجة على البطاقات التموينية وذلك من خلال الموقع الرسمي الذى خصصته وزارة التموين والتجارة الداخلية، حتى يستطيع كل مواطن إضافة المواليد من أسرته، ولابد أن تكون البيانات صحيحة حتى لا يحدث أي أخطاء فيما بعد.
طريقة إضافة مواليد التموين الجدد والزوجة على البطاقات التموينية
حتى يتمكن المواطن من إضافة المواليد الجديدة إلى البطاقة التموينية، يجب اتباع مجموعة من الخطوات على رابط دعم مصر المخصص من وزارة التموين، وذلك من خلال الآتي:
- أولا يتم تسجيل الدخول إلى رابط موقع دعم مصر.
- ثانيا يتم الضغط على أيقونة الخدمات التموينية الموجودة في أعلى الصفحة.
- يجب كتابة البيانات الخاصة بصاحب البطاقة التموينية مثل الاسم، والرقم القومي، ويجب أن تكون البيانات صحيحة.
- يتم الضغط على إضافة المواليد الجدد وكتابة اسم الفرد الجديد، والرقم القومي الخاص به، بالإضافة إلى صلة القرابة.
- في نهاية التسجيل وبعد تحميل جميع البيانات يتم الضغط على إرسال لتسجيل طلب الإضافة.
شروط إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية
هناك مجموعة من الشروط تم وضعها من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، حتى يتمكن صاحب البطاقة التموينية من إضافة المواليد الجدد، وهي عبارة عن الآتي:
- يجب أن يكون صاحب البطاقة مستحق الدعم.
- لابد أن يكون المولود الجديد ابن صاحب البطاقة حتى لا يتم استبعاده من الطلب.
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