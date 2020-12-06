طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وشروط الحصول علىه من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي

الدمام - رهف القحطاني - لمعرفة طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة يمكن تسجيل الدخول إلى موقع وزاره التضامن الاجتماعي لمعرفة جميع البيانات الخاصة بالمعاش، ويكون التسجيل من خلال الرقم القومي، كما يمكن تقديم الشكاوى ومعرفة معلومات التسجيل، وتعتبر هذه الخدمة مقدمه إلى عدد كبير من المواطنين للمساعدة على أعباء الحياة، ويصل عددهم إلى 13 مليون مواطن من محافظات مختلفة.

طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

حتى يتم الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لابد من اتباع مجموعة من الخطوات التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي بشكل صحيح، وهى تتمثل في الآتي:

أولا يجب تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني المخصص لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط المباشر tk.moss.gov.eg.

ثانيا في الصفحة الرئيسية يجب إدخال الرقم القومي الخاص بالمواطن.

بعد ذلك يتم اختيار خدمة معاش تكافل وكرامة من الخدمات المتوفرة على البوابة الإلكترونية.

الضغط على أيقونة الاستعلام.

أخيرا يتم الانتقال إلى صفحة البيانات الخاصة بالمواطن، وذلك للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

حتى يمكن الحصول على معاش تكافل وكرامة يجب استيفاء الشروط التالية في كل مواطن يتقدم بالطلب: