“قرار” موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة جميع المحافظات بالاسم والرقم القومي

الدمام - رهف القحطاني - حددت الحكومة موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة جميع المحافظات لشهر ديسمبر 2020 وذلك بعدما ظهرت بعض التقارير الإعلامية التي تتحدث عن وجود إمكانية لتوقف صرف منحة العمالة خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي نفته وزارة القوى العاملة شكلًا ومضمونًا وأكدت بأنها مستمرة في صرف مستحقات مبادرة عمال اليومية بصورة طبيعية خلال الشهور المقبلة وحتى شهر فبراير المقبل.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2020

أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان رسمي لها منذ قليل بأن صرف منحة العمالة الغير منتظمة سيكون خلال النصف الأول من شهر ديسمبر 2020، وهذا عبر مكاتب البريد المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية خلال هذه الفترة أو من خلال ماكينات الصراف الآلي بالنسبة للسادة المواطنين الذين يمتلكون بطاقات ائتمانية في هذه الفترة.

والجدير بالذكر بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أصدر تعليماته إلى كل الجهات الحكومية بضرورة العمل على دعم الآسر التي تضررت بصورة واضحة من الإجراءات الاحترازية التي صاحبت انتشار فيروس كورونا المستجد خلال العام الجاري.

خطوات استعلام منحة العمالة موقع القوى العاملة

يجب على المواطنين اتخاذ بعض الخطوات من أجل الحصول على معلومات حول مواعيد صرف دفعات منحة العمالة غير المنتظمة خلال الشهر الجاري، وذلك من خلال موقع وزارة القوى العاملة والتي تعد الجهة الرسمية المسؤولة عن صرف مستحقات المنحة في هذه الفترة.

وقد جاءت طريقة الاستعلام عن منحة العمالة شهر ديسمبر 2020 على هذا النحو التالي: