“برقم البطاقة” استعلام منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة 2020 بالاسم والرقم القومي

الدمام - رهف القحطاني - يعد استعلام منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020 من بين أكثر الخدمات المميزة التي يتم تقديمها من خلال وزارة القوى العاملة عبر موقعها الإلكترونية على شبكة الإنترنت خلال هذه الفترة، وذلك من أجل تمكين كل المستفيدين من مستحقات مبادرة عمال اليومية أو منحة العمالة غير المنتظمة 2020 من معرفة أحقيتهم في الحصول على المستحقات المادية من المنحة في دفعتها الجديدة والمعروفة باسم “دفعة ديسمبر”.

استعلام منحة العمالة الغير منتظمة 2020

قالت وزارة القوى العاملة بأن الحل الوحيد من أجل الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة بالنسبة للمواطنين من مختلف المحافظات هو التواصل مع الصفحة الرسمية لوزارة القوى العاملة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أو من خلال موقعها على شبكة الإنترنت، محذرة الجميع من التعامل مع المواقع والجهات المشبوهة والتي لا صفة رسمية لها.

وكانت وزارة القوى العاملة قد أكدت بأنها قد تلقت نحو 9 مليون طلب من قبل المواطنين في مختلف المحافظات للحصول على مستحقات الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة خلال الشهر الجاري، حيث قام هذا العدد بتسجيل الاستمارات من خلال الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

موعد صرف منحة العمالة الدفعة الرابعة ديسمبر

قررت الحكومة المصرية البدء في صرف مستحقات الدفعة الرابعة من منحة العمالة الغير منتظمة شهر ديسمبر 2020 خلال النصف الأول من هذا الشهر، مؤكدة بأن المواطنين مستحقي الدعم سوف يتم التواصل معهم من خلال رسائل نصية تصل من رقم 2030 والتابع لمجلس الوزراء، وذلك بهدف إطلاعهم على كافة تفاصيل ومواعيد صرف الدفعة الجديدة من مبادرة عمال اليومية خلال شهر ديسمبر 2020.

الحكومة تنفي وقف صرف مستحقات منحة العمالة 2020

نفت الحكومة المصرية كل ما يتردد حول قيامها بوقف صرف مستحقات دفعة ديسمبر من منحة العمالة غير المنتظمة خلال هذه الفترة، مطالبة من المواطنين ضرورة أخذ المعلومات الموثوقة من خلال الجهات الرسمية فقط وعلى رأسها وزارة القوى العاملة ومكاتبها في جميع محافظات الجمهورية.