بدء صرف المنحة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة اليوم

جدة - نرمين السيد - وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن صرف الدفعات الجديدة يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمد فترة صرف المنحة الرئاسية المقدمة لدعم ومساندة العمالة غير المنتظمة فى ظل جائحة كورونا كمرحلة ثانية لمدة 3 أشهر.

واتخذت اللجنة كل الإجراءات التحضيرية لبدء صرف المنحة المقررة، وعقدت عدة اجتماعات لهذا الغرض، كما تم التنسيق مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، للاتفاق مع شركات المحمول لإرسال رسائل نصية إلى العمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد البيانات، لحثهم على تحديث بياناتهم على الاستمارة التى قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بتصميمها، وأتيحت على الموقع الإلكترونى الخاص بوزارة القوى العاملة، خلال الفترة من 8 إلى 15 أكتوبر الماضى.

وأشارت اللجنة إلى أن عدد العمالة التى قامت بتحديث بياناتها بلغ نحو 6 ملايين عامل، وهو الأمر الذى دفع اللجنة للتدقيق وتطبيق معايير الاستحقاق للصرف وإجراء أعمال التنقية مرة أخرى، وبعد أن تولت اللجنة تطبيق المعايير بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لتدقيق البيانات ومراجعتها، بلغ عدد المستحقين لصرف المنحة المقررة 2 مليون و260 ألف عامل، وسيتم توزيع المستحقين للصرف "للمرحلة الثانية" من إجمالى مستحقى الصرف وفقًا لطبيعة المتقدم للمنحة على النحو الآتى: 690 ألف عامل حاصل على الدعم من قبل فى المرحلة الأولى، 110 آلاف عامل ممن قدموا بالمرحلة الأولى ولم تنطبق عليهم شروط الصرف نتيجة التسجيل الخاطئ لبيان الرقم القومى، وحدثوا بياناتهم بالمرحلة الثانية، و60.541 ألف تنطبق عليهم الشروط من بين 96 ألف عامل تقدموا بالتحديث خلال المرحلة الثانية، من أصل 451 ألف عامل تقدموا بالشكاوى لعدم الصرف خلال المرحلة الأولى، بالإضافة إلى 1.4 مليون عامل متقدم لأول مرة للمنحة.