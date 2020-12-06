اليوم.. وزيرة الصحة تشارك حفل تخريج الدفعة الأولى للبرامج التدريبية لطب هارفارد

تشارك اليوم الأحد، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تخريج الدفعة الأولى للبرامج التدريبية لكلية طب هارفارد الأمريكية على الأبحاث الإكلينيكية و تدريب المُدربين.
يأتى ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بالتعليم الطبي المهني المستمر وفي إطار البروتوكول الموقع بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الصحة والسكان وكلية طب جامعة هارفارد الأمريكية لأول مرة في تاريخ مصر.
وتهدف الوزارة لتدريب الكوادر البشرية للنهوض بمنظومة التعليم المهنية.
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يشارك في الحفل أجاي سينج، مساعد عميد كلية طب هارفارد للدراسات العليا، الدكتور جورج دالى، عميد كلية الطب جامعة هارفارد، الدكتور ديفيد روبرتس، عميد التعليم الخارجى بكلية الطب جامعة هارفارد، الدكتور جيرمى ريتشاردز، مدير برنامج تدريب المدربين T2T.
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