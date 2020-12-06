الصحة تطلق قافلتين طبيتين في القاهرة وأسوان اليوم

قالت الدكتورة وفاء الصادق مدير القوافل الطبية بوزارة الصحة، إن الوزارة ستطلق غدا قافلتين طبيتين بالقاهرة وأسوان ضمن مبادرة حياة كريمة وهذه خطة شهرية تكون بجميع محافظات الجمهورية بتوجيهات رئاسية وتوجيهات من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وأضافت "الصادق" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحقيقة" المذاع علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أننا نقوم بخدمة طبية متميزة ونذهب الى الاماكن المحرومة من الخدمات الطبية والنائية، مشيرة إلى أنه يتم التنسيق مع مدير مديرية الصحة بالمحافظة التي سوف تذهب إليها القافلة والمحافظ وفريق إشراف.

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وتابعت مدير القوافل الطبية بوزارة الصحة، أن كل قافلة طبية تكون عبارة عن تخصصات والدكتور المتواجد للكشف علي المريض لابد أن يكون أخصائي أو استشاري، والتخصصات الاتية هي التي تكون داخل القافلة وهي الباطنة وقلب وأطفال ونساء وأنف وأذن وعظام وجراحة ورمد وأسنان وتنظيم أسرة.

