اليوم.. انطلاق المؤتمر الدولي الثاني لضمان الجودة بجامعة مدينة السادات

يعقد المؤتمر الدولى الثانى بعنوان "ضمان الجودة والتحديات فى مؤسسات التعليم العالى العربية، فى جامعة مدينة السادات وبالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية وبالمشاركة مع جمعية إدارات ضمان الجودة باتحاد الجامعات العربية.

يأتى تنظيم المؤتمر، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية والدكتور أحمد محمد بيومى رئيس جامعة مدينة السادات والدكتور ماجدة رفعت أبو الصفا أمين عام جمعية إدارات ضمان الجودة و مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر.

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يقام المؤتمر اليوم الأحد6، وغدًا 7 ديسمبر 2020.