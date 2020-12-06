مصر للطيران: نقل 3800 راكب خلال رحلات لـ37 وجهة دولية اليوم الأحد

قالت شركة مصر للطيران، الناقل الوطنى المصرى، إنها تسير رحلاتها إلى 37 وجهة دولية، اليوم الأحد، تنقل على متنهم ما يقرب من 3800 راكب.
وأكدت الشركة في بيان صحفي، الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.
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تشمل الرحلات المسيرة دبي، أبوظبي، اسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، الرياض، بغداد، ندچمينا، لاجوس، أبوچا، لندن، الدمام، باريس، أمستردام، روما، عمان، ميلانو، جدة، المدينة المنورة، القصيم، عنتيبي، أديس أبابا، و5 رحلات داخلية الي كل من شرم الشيخ، والغردقة، والأقصر، وأسوان، و4 رحلات شحن جوى.
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