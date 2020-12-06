شبورة صباحا وبرودة ليلا .. الأرصاد تتوقع طقس اليوم الأحد : عظمى القاهرة 22

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقس مائل للدفء نهارا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية.. طقس دافئ نهارًا، والرياح معتدلة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، بارد ليلا على جنوب سيناء، شديد البرودة ليلا على شمال وجنوب الصعيد.





وبالنسبة لحالة الرياح: يكون هاك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من (السلوم – سيدى برانى – مطروح – شبوة – الفرافرة – الواحات – البحرية). وبالنسبة للأمطار: يكون هناك أمطار خفيفة (30% تقريبا) على بعض المناطق من (دمياط – بورسعيد – العريش – رفح). وبالنسبة لحالة البحر المتوسط والأحمر: تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 22 14 الإسكندرية 23 12 وادى النطرون 23 11 طنطا 22 13 شبين الكوم 22 13 دمنهور 23 13 بلطيم 22 14 مطروح 22 11 السلوم 22 10 سيوة 22 08 بورسعيد 21 15 دمياط 22 15 الزقازيق 23 12 المنصورة 22 12 الإسماعيلية 22 10 السويس 22 12 العريش 21 12 رفح 20 12 رأس سدر 23 12 نخل 22 05 نويبع 23 16 طابا 21 13 كاترين 15 06 الطور 25 13 شرم الشيخ 25 16 الغردقة 24 13 مرسى علم 23 15 الفيوم 22 11 بنى سويف 22 10 المنيا 22 10 أسيوط 23 13 سوهاج 23 11 قنا 24 12 الأقصر 24 11 أسوان 25 12 إدفو 25 11 أبو سمبل 25 13 الوادى الجديد 25 09 شلاتين 28 18 أبو رماد 27 17 حلايب 26 20 رأس حدربة 27 19

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