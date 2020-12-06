اليوم الأحد.. غلق شارع الهرم وطريق النصر لـ 5 سنوات.. وهذه التحويلات المرورية البديلة

تبدأ الإدارة العامة المرور وزارة الداخلية، غلق كلي للاتجاه الأيمن لشارع الأهرام بداية من تقاطعه مع ميدان النصر حتى ما قبل تقاطعه مع محور المنصورية.

وتقدر المسافة التي سيتم غلقها حوالي 50 مترا بطول 404 أمتار.

كما سيتم غلق طريق النصر جزئيا للقادم من طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي بمحيط ميدان الرماية في المنطقة المواجهة لفندق الميريديان، مع تحويلات مرورية للتسهيل على المواطنين 5 سنوات لتنفيذ أعمال مترو الأنفاق.

ومنالمقرر أن يتم إجراء غلق جزئى لطريق النصر للقادم من طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي بمحيط ميدان الرماية في المنطقة المواجهة لفندق الميريديان ومطاعم فلفة بعد استقطاع ما يقرب من 23 مترا من نهر الطريق بطول 240م وترك عدد2 حارة مرورية.

وسيتم تحويل حركة المركبات القادمة من طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي وترغب في السير اتجاه طريق النصر بالسير يميناً اتجاه طريق الفيوم الجديد ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران المواجهة لمنطقة حدائق الأهرام ثم استكمال السير بطريق الفيوم اتجاه ميدان الرماية وطريق النصر.

حيث يتم توسعة طريق النصر في المنطقة المحيطة بموقع الأعمال ليصبح خمس حارات مرورية، وفيما يخص محطة الأهرام فإنه سيتم إجراء غلق كلي للاتجاه الأيمن لشارع الأهرام بداية من تقاطعه مع ميدان النصر حتى ما قبل تقاطعه مع محور المنصورية بما يقرب من 50 مترا بطول 404 أمتار، وسيتم ترك عدد 3 حارات مرورية بالجانب الأيسر من شارع الأهرام في المنطقة المواجهة لموقع الأعمال لحركة سير المركبات القادمة من ميدان النصر لتخدم حركة سير المركبات التي ترغب بالسير اتجاه شارع الأهرام.

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أما التحويلة المرورية لحركة المركبات القادمة من ميدان الرماية وترغب في السير اتجاه شارع الملك فيصل ومحور المنصورية تقوم بالسير اتجاه شارع الشمس حتى تقاطع محور المنصورية ثم السير يمينا بطريق المنصورية حتى تقاطعه مع شارع الاهرام والدوران والعودة من أسفل كوبري السيارات الكائن أعلى تقاطع شارع الأهرام مع محور المنصورية ثم السير بمحور المنصورية وصولا حتى شارع الملك فيصل لتخفيف العبء المروري على شارع الأهرام بمحيط منطقة الأعمال.